Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore: di chi si tratta

Alessandra Mastronardi è stata avvistata per le vie di Roma con quello che sarebbe il suo presunto nuovo amore.

Dopo l’addio a Ross McCall, Alessandra Mastronardi avrebbe trovato un nuovo amore: i due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma.

Alessandra Mastronardi: il suo presunto nuovo amore

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Alessandra Mastronardi mentre passeggiava per le vie di Roma insieme a un uomo, che si chiamerebbe Giampaolo e sarebbe un dentista.

Al momento non è dato sapere se i due formino davvero una coppia e in tanti sperano di avere presto notizie da parte dell’attrice che, di recente, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Ross McCall, l’attore britannico con cui era andata a convivere a Londra.

Alessandra Mastronardi: l’addio a Ross McCall

Alessandra Mastronardi ha precisato che lei e Ross McCall si sarebbero lasciati pacificamente e ha anche smentito le voci che l’avrebbero voluta presto all’altare insieme all’attore.

L’attrice si era trasferita a Londra dove era andata a vivere insieme a lui e, al momento, ha manifestaot la sua volontà di restare in Inghilterra, nonostante faccio ritorno a Roma ogni volta che può. “Ci siamo lasciati, è durata quattro anni. Sono una da storie lunghe, purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno e respiro la primavera”, ha dichiarato l’attrice in merito al suo addio a Ross McCall.

Al momento Alessandra Mastronardi non ha rotto il silenzio sul suo avvistamento con la sua presunta nuova fiamma e in tanti tra i fan dei social sono in trepidante attesa di avere ulteriori notizie sulla celebre attrice e sulla sua vita privata.