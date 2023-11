Alessandra Mastronardi replica alle critiche: "Come vi permettete"

Alessandra Mastronardi ha raggiunto il successo debuttando nella fiction I Cesaroni e, benché oggi sia un’attrice affermata, lei stessa ha precisato che non prenderebbe mai parte ad una ipotetica reunion del format tv. “Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no. Sono e sarò sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante come “I Cesaroni””, ha precisato l’attrice che, a seguire, è stata travolta dalle critiche dei fan della storica fiction, che ovviamente sognano ancora una reunion.

“Come si può cambiare una società quando la violenza verbale è tollerata e accettata da tutti? Quando ci si scagli contro un altro essere umano senza chiedersi che tipo di reazione possa suscitare una reazione del genere? Con quale coraggio ci si eleva giudici della vita degli altri? La nostra società ha ancora così tanto da imparare… se solo ci si amasse un po’ di più”, ha quindi scritto l’attrice via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan dello show, sono in attesa di saperne di più.