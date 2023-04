Alessandra Pierelli, scelta di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne, ha rischiato la vita ancora una volta. Dopo la vicenda del 2006, quando ha avuto complicazioni a causa di un intervento di chirurgia estetica, è finita in ospedale per un mese.

Nel corso di un’ospitata a Verissimo, Alessandra Pierelli ha confessato di aver rischiato di morire ancora una volta. Qualche anno fa, a causa di un intervento di chirurgia estetica, ha vissuto un periodo molto delicato, mentre adesso ha preferito non parlare nei dettagli di cosa le è successo.

Alessandra ha raccontato:

“Era il 14 dicembre 2016. Non mi sento di andare fino in fondo, la sto metabolizzando ma è successo adesso. Mi è accaduta una complicanza all’improvviso che mi ha portato a essere lontana dalla mia famiglia e per un mese circa in ospedale. Sono riuscita a superarla. È stata una cosa che nessuno di noi si aspettava”.