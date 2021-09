Alessandra Rametta, chi è la star delle imitazioni su TikTok: età, altezza, fidanzato e “Citofonare” su Rai2

Alessandra Rametta ha raggiunto la notorietà grazie alle sue imitazioni delle star dei social. Scopriamo vita privata e pubblica della ragazza

Alessandra Rametta è diventata ua vera e propria star i Tik Tok e Instagram grazie alle sue imitazioni di famose influencers. Scopriamo qualche notizia in più sull’imitatrice nei social.

Alessandra Rametta: chi è

Alessandra Rametta è nata il 2 dicembre del 1999 a Marino, un comune in provincia di Roma.

Ha una sorella più piccola, ed è stata lei a incoraggaire la sorella maggiore a creare le prime imitazioni online.

Ora Alessandra vive a Roma, dove studia lingue all’università. Prima di avere successo grazie alle sue imitazionei di famose influencers, lavorava come babysitter per mantenersi negli studi.

I suoi video online, sia su Tik Tok che su Instagram, hanno permesso alla ragazza di guadagnare moltissimi followers: il suo account Instagram ora conta quasi 240 mila seguaci.

Alessandra Rametta: vita privata

Si sa che Alessandra ha un rapporto molto stretto con la sorella, che l’ha incoraggiata a sviluppare il suo talento per le imitazioni.

La ragazza ha anche parecchie amiche strette e un fidanzato, ma di nessuno di loro si conosce molto, perché Alessandra preferisce custodire la sua vita privata.

Cià che l’imitatrice online ha però ammesso è di soffrire di attacchi d’ansia fin fa quando aveva appena 14 anni, e che questo ha molto limitato la sua vita.

Adesso, grazie a delle sedute con una psicologa, è in grado di gestire gli attacchi di panico, ma ha voluto comunque parlare di questo suo disturbo per incoraggiare i giovani a non avere paura di affrontare questo problema.

Alessandra Rametta: le imitazioni online

Alessandra ha cominciato a riscuotere successo online quando ha iniziato a pubblicare sui suoi canali social imitazioni di note influencers italiane.

Tra queste donne imitate, le più importanti sono Chiara Nasti, Giulia de Lellis e Chiara Ferragni.

Quest’ultima l’ha anche incontrata e fatto un regalo, ringraziandola per averla fatta ridere con la sua imitazione.

Tutte le varie influencers che Alessandra ha imitato non si sono mai arrabbiate od offese, ma anzi hanno spesso ripostato le loro imitazioni, apprezzando il lavoro fatta dalla Rametta.

Alessandra Rametta: il nuovo programma in TV

Il successo che Alessandra ha riscosso sui social le permettà anche di partecipare a un programma televisivo su Rai Due.

La Rametta sarà ospite fissa di Citofonare, un programma dedicato ai più giovani è condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Alessandra si dice molto emozionata per questa nuova esperienza, che per la prima volta la porterà in TV.

Anche se non ci sono notizie certe sulla data di inizio di Citofonare, è molto probabile che il programma, che verrà trasmesso di domenica, comincerà a inizio ottobre.