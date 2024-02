Alessandra Todde: "Sarò la prima presidente della Regione Sardegna"

Cagliari, 27 feb. (askanews) - Ha vinto sul filo di lana per poche migliaia di voti ma sarà lei per cinque anni la governatrice della Sardegna: Alessandra Todde, ingegnera e imprenditrice, deputata Cinque Stelle, candidata del 'campo largo', oltre che dal partito di Giuseppe Conte scelta anche dal ...

Cagliari, 27 feb. (askanews) – Ha vinto sul filo di lana per poche migliaia di voti ma sarà lei per cinque anni la governatrice della Sardegna: Alessandra Todde, ingegnera e imprenditrice, deputata Cinque Stelle, candidata del ‘campo largo’, oltre che dal partito di Giuseppe Conte scelta anche dal PD di Elly Schlein. Ha battuto Paolo Truzzu, il sindaco in carica di Cagliari e candidato scelto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A notte fonda e a spoglio quasi completato (in realtà 22 sezioni verranno conteggiate in tribunale ma non abbastanza da cambiare il dato) Alessandra Todde ha annunciato una conferenza stampa per la mattinata.

“Sarò la prima presidente della Regione Sardegna, oggi si può scrivere una pagina di storia. Ringrazio tutto il mio staff e la mia coalizione; è la dimostrazione che questo è stato un grandissimo progetto di squadra. Ho sempre detto di sentirmi interprete di una coalizione e non un capopopolo. Per le dichiazioni domani mattina grazie mille” ha concluso Todde.