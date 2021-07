Alessandra Viero: la giornalista di Quarto Grado si è sposata con Fabio Riveruzzi

Alessandra Viero, la giornalista che affianca Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado", si è sposata con Fabio Riveruzzi. La coppia ha un figlio, Roberto Leone.

Alessandra Viero, la giornalista che insieme a Gianluigi Nuzzi conduce il programma di approfondimento di Rete Quattro Quarto Grado, si è sposata con Fabio Riveruzzi. Le prime foto del matrimonio sono state pubblicate da Viero sul suo profilo Instagram e ritraggono la conduttrice felice e sorridente di fianco al marito.

Alessandra Viero si è sposata, matrimonio ristretto a Roma il 4 luglio

La cerimonia ha avuto luogo domenica 4 luglio a Roma, come testimoniato dallo scatto di fronte al Campidoglio. Un matrimonio intimo e ristretto, con pochi invitati e un ambito per Alessandra Viero per nulla pomposo o principesco. Per il rito civile la giornalista ha infatti scelto una tuta bianca, un paio di sandali con il tacco alto e un cappellino decisamente originale.

Il tutto è stato accompagnato da un ricco e colorato bouquet, lanciato come da tradizione, secondo le foto pubblicate sui social.

Daydream ha scritto Viero come commento alle foto postate su Instagram, per sottolineare come abbia coronato il suo sogno d’amore. La storia tra la giornalista e Riveruzzi è infatti solida da molti anni. I novelli sposi hanno anche un bambino, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017.

Alessandra Viero si è sposata, l’annuncio a Quarto Grado

Alessandra Viero, visibilmente emozionata, aveva annunciato le nozze al pubblico e ai presenti in studio in chiusura della puntata di Quarto Grado di venerdì 2 luglio. “Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto Grado”, aveva dichiarato Gianluigi Nuzzi, prima di salutare il pubblico. “Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia”, aveva risposto Viero.

“Tanti auguri alla nostra splendida Alessandra Viero e a suo marito Fabio!” ha scritto la redazione del programma condividendo la foto della coppia.

Alessandra Viero si è sposata, chi è Fabio Riveruzzi

Il marito di Alessandra Viero Fabio Riveruzzi non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo essersi laureato in economia all’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un master alla CUOA Business School. Riveruzzi si occupa di musica e lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi, gestendo le attività legate a una famosa app musicale.

