Alessandria, autista di un bus stroncato da un malore mentre era alla guida

Si chiamava Danilo Tucco l'autista di bus morto per un malore ad Alessandria mentre era in servizio. Il mezzo era vuoto.

Ad Alessandria, Danilo Tucco, autista di un bus della linea Cavourese, è stato improvvisamente stroncato da un malore mentre si trovava al lavoro nel pomeriggio di venerdì 13 maggio 2022, intorno alle 15.50.

Danilo Tucco ha avuto un malore mentre era alla guida

Danilo Tucco si è sentito male mentre si trovava alla guida del suo mezzo, che in quel momento non trasportava alcun passeggero. L’autista aveva infatti appena accompagnato ad Alessandria un gruppo di turisti proveniente da Torino.

L’uomo è riuscito a fermarsi e parcheggiare nel piazzale di viale Milite Ignoto, vicino alle giostre, nella zona dell’aeroporto, prima di scendere e accasciarsi a terra.

Per i soccorritori non c’è stato nulla da fare

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti di Polizia, ma per l’autista non c’è stato nulla da fare. La Polizia scientifica è al lavoro per effettuare i rilievi del caso.

Chi era Danilo Tucco, l’autista morto per un malore in servizio ad Alessandria

Danilo Tucco aveva 58 anni e da più di 20 lavorava per la ditta di trasporti torinese Cavourese. Faceva parte della squadra Noleggio.

Leggi anche: Fratelli Bianchi, la ragazza di Gabriele: “Sono convinta che sia innocente”

Leggi anche: Perugia, 14enne picchiata da baby bulle mentre altri filmano tutto: è in ospedale