Alessandria, camion betoniera sbanda e precipita dal ponte: morto 44enne

Dramma a Predosa in provincia di Alessandria dove un uomo di 44 anni alla guida di un camion betoniera è precipitato dal ponte.

Un dramma ha scosso il comune di Predosa in provincia di Alessandria. Un uomo di 44 anni che si trovava alla guida di un camion betoniera è precipitato giù dal ponte finendo nel torrente Orba nella mattinata di sabato 3 luglio intorno alle ore 9.

Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. L’uomo verosimilmente a causa del violento impatto è morto sul colpo. Secondo prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un malore del conducente.

Inutili i soccorsi giunti sul posto con un elicottero. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare se non dichiararne il decesso. Diversi disagi alla circolazione con la strada SP179 in direzione Ovada che è stata chiusa al pubblico al fine di permettere alle autorità le operazioni di soccorso.

Betoniera precipita dal ponte, la vittima è un autotrasportatore di 44 anni

Erano circa le 9 del mattino di sabato 3 luglio quando Giuseppe Cerminara un autotrasportatore di 44 anni originario di Cosenza, è precipitato giù nel torrente Orba mentre si trovava alla guida di un camion betoniera. Sono tuttavia sconosciute le cause che avrebbero portato ad una tale tragedia. Il 44enne che stava percorrendo la SP179 all’altezza di Predosa in provincia di Alessandria è morto infatti sul colpo. A nulla sono dunque servite le operazioni di soccorso.

L’unica cosa che hanno potuto fare i soccorritori è stato accertare l’avvenuta morte.

Betoniera precipita dal ponte, complicate le operazioni di soccorso

Particolarmente difficoltose le operazioni dei vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre il mezzo pesante. Se infatti l’uomo è stato trasportato via dal luogo dell’incidente, non si potrebbe dire lo stesso per il camion betoniera situato in un punto e in una altezza tale da rendere complicato l’intervento a tal punto che sarebbe giunta sul posto persino una maxi-gru. Stando a quanto appreso le operazioni si sarebbero protratte per diverse ore tanto che nel pomeriggio i soccorsi erano ancora all’opera.

Betoniera precipita dal ponte, chiuse la strada Novi-Ligure/Ovada

Intanto al fine agevolare l’intervento delle autorità il tratto di strada provinciale 179 Novi Ligure/Ovada all’altezza del bivio tra la SP155 e la SP185 è stato interrotto per alcune ore. I carabinieri di Capriata d’Orba sarebbero già in azione al fine di fare luce sulla dinamica dell’incidente.