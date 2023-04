Il carabiniere Salvatore Germanà è riuscito a salvare la vita di una ragazza che voleva suicidarsi. Il vice brigadiere ha raccontato quello che si sono detti e come è riuscito a convincerla a non buttarsi dal ponte Meier.

Alessandria, Carabiniere salva ragazza dal suicidio: “Si è fidata di me”

Salvatore Germanà, vice brigadiere, ha messo in salvo una ragazza che stava per gettarsi dal ponte Meier ad Alessandria. “Ho conquistato la sua fiducia. Avevo davanti a me una persona giovane, con tante fragilità. Le ho mostrato anche le mie: non siamo solo carabinieri, ma persone” ha raccontato il carabiniere, che ha scavalcato la balaustra e raggiunto la ragazza, per sedersi accanto a lei. Dopo una lunga conversazione, la giovane si è fidata di lui e si è fatta aiutare, per poi essere portata in ospedale.

Le parole del carabiniere: “Ci siamo detti cose personali che rimarranno nostre”

“Era molto diffidente all’inizio ma, chiamandola per nome, ho conquistato la sua fiducia. Avevo davanti a me una persona giovane, con tante fragilità. Le ho mostrato anche le mie: non siamo solo carabinieri, ma persone” ha spiegato l’agente in un’intervista a La Stampa. Secondo lui questo atteggiamento “ha fatto sì che si avvicinasse a me e insieme potessimo pian piano ritornare indietro e metterci in salvo aggrappandoci alla ringhiera. È passata circa mezz’ora e ci siamo detti molte cose personali che rimarranno nostre“. Il vice brigadiere ha spiegato di aver “agito d’istinto una volta sceso dalla macchina, non ho pensato al pericolo ma solo alla persona che era lì. Poi ci ho ragionato, dopo a mente fredda. Ma l’importante era che lei fosse in salvo“.