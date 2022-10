Alessandria, il mondo della politica piange Carmelo Miragliotta: aveva 72 anni

La scomparsa di Carmelo Miragliotta ha sconvolto il mondo della politica alessandrino, ma non solo. L'uomo è deceduto all'età di 72 anni.

La comunità di Alessandria e il mondo della politica locale, ma non solo, sta piangendo la scomparsa di uno dei suoi protagonisti. Carmelo Miragliotta è morto nella tarda serata di domenica 23 ottobre all’età di 72 anni. Lo scorso 25 febbraio – riportano le testate locali – era rimasto ferito gravemente dopo essere stato colpito da un toro.

Alle passate elezioni amministrative del 2022, Miragliotta era stato scelto dal candidato sindaco per “Italexit per l’Italia” Vincenzo Costantino in qualità di coordinatore del comitato elettorale.

Alessandria, morto Carmelo Miragliotta: la carriera politica

Miragliotta era stato particolarmente attivo nel mondo della politica. Nel 2004 aveva corso alle elezioni provinciali in qualità di candidato presidente per la lista civica “Gente Produttiva”. Nel 2007, attraverso la stessa lista, aveva supportato la candidatura di Piercarlo Fabbio, poi eletto ad Alessandria come sindaco.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono diverse le persone che sui social hanno mandato un ultimo pensiero all’uomo: “Ciao a tutti gli amici di papà Carmelo, amici di Santina, amici dei figli Cristina e Roberto. Sono Cristina e devo comunicarvi che ieri, papà è andato a vivere insieme agli Angeli. Per chi avesse piacere a partecipare alle esequie , si terranno: Rosario martedì ore 20.30 presso la Parrocchia di Bergamasco e Funerale mercoledì ore 15.00 presso Santa Parrocchia di Bergamasco.

Grazie per i messaggi che ci state inviando. Lui sarebbe contento di sapere quante persone gli vogliono bene. Cristina”, è l’annuncio toccante della figlia Cristina scritta nel profilo personale del padre.

Il candidato sindaco Vincenzo Costantino lo ha invece ricordato così: “Ci lascia un amico, una persona perbene. L’entusiasmo e lo spirito vitale che ha sprigionato nel percorso di vita politica, sociale e familiare continuerà a essere la guida per i tanti che lo hanno conosciuto”.