Alessandro Basciano accusa Soleil di scarsa igiene: “Non si lava”

Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano ha fatto delle pesanti illazioni sul conto di Soleil Sorge, verso cui nei giorni scorsi aveva mostrato un certo interessamento.

Alessandro Basciano accusa Soleil Sorge

Nelle ultime ore il nuovo concorrente del GF Vip, Alessandro Basciano, ha svelato alcuni retroscena inediti sul conto di Soleil Sorge. Basciano ha infatti affermato che, a suo dire, il cattivo odore che avrebbe sentito in camera da letto proverrebbe proprio da Soleil che, secondo lui, avrebbe scarsa cura del proprio igiene.

“Non si lava e le puzzano i piedi”, è arrivato a dire basciano, puntando il dito contro l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Soleil non è stata messa al corrente di quanto affermato da Basciano nei suoi confronti, e non è da escludersi che l’influencer decida di replicare.

Alessandro Basciano: le avances a Soleil

Mentre sui social le affermazioni fatte da Basciano hanno rapidamente fatto il giro dei fan, tra i telespettatori del programma c’è chi si chiede se tra lui e Soleil ci saranno in futuro ulteriori sviluppi.

Infatti poche ore dopo l’ingresso di Basciano nella casa del reality show lui stesso aveva manifestato il suo interesse verso Soleil Sorge affermando:

“Tu sei una persona innamorate e poi se ti va di giocare giochi. Io non ho nessuno fuori, non gioco, però… Non gioco, ti giuro. Perché se mi piace una persona mi piace. Sei sveglia, sei furba… Ma secondo te tu non mi piaci? In generale sei una persona che sa parlare, se sveglia, sei forte, capito? Normale“.

Alessandro Basciano e Jessica Hailé Selassié

Nella casa del reality show Basciano ha mostrato interesse anche verso Sophie Codegoni e Jessica Hailé Selassié. Quest’ultima si è scagliata contro il nuovo concorrente quando ha compreso che Basciano non fosse interessato solamente a lei (e per il momento sembra da escludersi un possibile flirt tra i due).