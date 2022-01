Alessandro Basciano chiede di chiamare un prete al GF Vip: i motivi

Alessandro Basciano ha chiesto di chiamare un prete al GF Vip ma la richiesta non gli è stata accordata.

Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano ha avuto un’accesa lite con Sophie Codegoni e, dopo aver giurato di non dormire più con lei, ha chiesto in confessionale di chiamare un prete per cercare di sciogliere il suo giuramento.

Alessandro Basciano: un prete al GF Vip

Al GF Vip Alessandro Basciano ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con Sophie Codegoni poi, per cercare di sciogliere il giuramento, ha chiesto in confessionale di chiamare un prete a cui confessarsi ma la richiesta, ovviamente, non gli è stata accordata. A seguire Basciano ha deciso di fare una settimana di “penitenza” per sentirsi meno in colpa con la coscienza e Sophie Codegoni ha deciso di seguirlo a ruota libera:

“Lui ha fatto il giuramento.

Io non è che devo. Però per solidarietà verso il mio amore faccio anche io questo“, ha commentato Sophie Codegoni, mentre Signorini ha detto: “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!”

Alessandro Basciano: la sorella

Nelle ultime ore sui social è diventata virale una lettera che la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha scritto al fratello. Nella missiva la ragazza affermava di non ritenere che Sophie fosse adatta al fratello e lo esortava a proseguire la sua esperienza al GF Vip senza di lei.

“Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto”, ha scritto Giorgia Nicole nel messaggio, e ha aggiunto: “A te Sophie piaceva ed eri andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo, il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori e soprattutto rivivi quello con Clementina che ti brucia ancora il cuore”, era scritto nella lettera.

Alessandro Basciano e Sophie

Nonostante le liti e le incomprensioni, Alessandro Basciano sembra ancora volenteroso di stare al fianco di Sophie Codegoni che, d’altro canto, sembra essere molto presa da lui. Come andrà a finire la liaison tra i due? Durerà anche dopo la fine del reality show?