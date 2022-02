Alessandro Basciano contro Alex Belli: “Ti lancio un peso”

Il siparieto con annesse risatine con Sophie Codegoni e ad un certo punto Alessandro Basciano si scaglia contro Alex Belli: “Ti lancio un peso”

Momenti di tensione altissima nella casa del Grande Fratello Vip 6, con Alessandro Basciano che si scaglia contro Alex Belli e al culmime di quella baruffa gli urla: “Ti lancio un peso”. Ma cosa è successo fra i due concorrenti? A meno di un mese dalla finalissima gli animi si scaldano e nel giardino della casa più spiata d’Italia è stata sfiorata la rissa.

Alessandro Basciano e Alex Belli: in mezzo Sophie

Alessandro non ha gradito un siparietto “intimo” fra Alex Belli e la sua Sophie Codegoni ed è sbottato sotto lo sguardo di Barù e Davide Silvestri. Tutto è cominciato con Sophie che dopo una discussione con Alessandro è andata a parlottare a bassa voce con Alex Belli. Poi i due hanno cominciato a ridere e scherzare ed Alessandro, già nervoso per pregresso e situazione, ha creduto che l’oggetto di quella conversazione e soprattutto di quelle risate fosse lui, perciò apriti cielo.

Le risate e Alessandro che sbotta e minaccia Alex

Con i nervi a fiori di pelle Basciano ha urlato: “Non c’è un cazz* da ridere. Te le do veramente. Me la prendo con te, non sto giocando più. La prossima volta che passo e ridi… non fatemi perdere il controllo”. E poi verso Alex: “Te in primis. Non sto scherzando, ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere! Questo è il rispetto che Sophie ha di me”. Basciano poi ha cominciato a prendere a calci le sedie.

I due sono stati separati dalla stessa Sophie e da Barù che ha portato via Alessandro.