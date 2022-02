Alessandro Basciano contro il GF Vip: l'ex tentatore lancia accuse ben precise.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Alessandro Basciano si è scagliato contro la produzione del reality. Secondo l’ex tentatore, lo staff di Alfonso Signorini non ha “rispetto” per lui e sta cambiando le carte in tavola per farlo apparire in modo diverso da com’è.

Alessandro Basciano contro il GF Vip

Alessandro Basciano, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, è stato punito con un provvedimento disciplinare per il comportamento che ha avuto con Alex Belli, Sophie Codegoni e la stessa produzione del reality. L’ex tentatore non ha accettato il rimprovero e, appena i riflettori si sono spenti, si è scagliato contro lo staff di Alfonso Signorini. Parlando con Manila Nazzaro e Antonio Medugno, ha dichiarato:

“Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere”.

Basciano, che come punizione è finito in nomination, ha intenzione di lasciare il GF Vip, tanto che ha preparato le valige quando la puntata doveva ancora giungere al termine.

Le accuse di Alessandro Basciano

Prima di andare a dormire, Alessandro si è sfogato anche con la fidanzata Sophie Codegoni. L’ex tentatore ha tuonato:

“Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”.

Secondo Basciano, il GF Vip gli ha riservato un trattamento diverso rispetto a tutti gli altri concorrenti. In puntata, a suo dire, il video è stato montato appositamente per metterlo in cattiva luce.

Basciano decide di dormire da solo

Ferito da quanto accaduto nella diretta del GF Vip, Alessandro ha preso una decisone che ha sconvolto tutti, in primis Sophie Codegoni. Il ragazzo ha dormito da solo, allontanando la fidanzata. Nel corso dei prossimi giorni, scopriremo se Basciano ha davvero intenzione di abbandonare la Casa oppure se resterà in gioco.