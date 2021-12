Alessandro Basciano, grave lutto per il gieffino: il nonno è morto durante il giorno di Natale

Grave lutto per Alessandro Basciano, attuale concorrente del GF Vip 6: nella giornata di Natale è venuto a mancare suo nonno.

Alessandro Basciano, uno dei concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip, ha subito un grave lutto: nella giornata di Natale la sorella ha comunicato che è venuto a mancare uno dei suoi cari. Per il momento gli autori non gli hanno ancora comunicato la triste notizia.

Mentre nella casa più spiata d’Italia avevano luogo i festeggiamenti natalizi, Giorgia Nicole Basciani ha infatti annunciato la scomparsa di loro nonno. “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto“, ha scritto sul suo profilo Instagram. Insieme alla didascalia ha postato una foto dell’uomo senza divulgare altri dettagli sui motivi del decesso.

Per ora sembra che nessuno abbia ancora riferito la notizia all’ex corteggiatore di Uomini e Donne entrato nella casa da pochi giorni. Resta ora da capire se, una volta comunicato il lutto, gli sarà concesso di assentarsi dal programma per poter partecipare ai funerali e stare con la sua famiglia oppure no.

Qualche mese fa uno dei concorrenti (Aldo Montano) era potuto uscire dalla casa per un impegno istituzionale, salvo poi trascorrere la quarantena necessaria prima di avere nuovamente contatti con gli inquilini.

Potrebbe dunque essere questa una delle soluzioni possibili per consentire a Basciano di vivere la grave perdita lontano dalle telecamere.