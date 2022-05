Alessandro Basciano intende sposare Sophie Codegoni? La confessione

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni intendono sposarsi? La coppia ha rotto il silenzio sulla questione.

Ad oltre un mese dalla fine del GF Vip 6 la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra procedere a gonfie vele, e i due hanno confessato che starebbero già progettando la loro vita insieme.

Alessandro Basciano sposa Sophie Codegoni?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno sul serio e, nella loro ultima intervista a Fanpage, i due hanno anche svelato quali sarebbero i loro progetti per il futuro: dopo la convivenza infatti i due sognano i fiori d’arancio e un bebè, ma al momento entrambi sarebbero troppo concentrati sui loro progetti lavorativi. “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera.

Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi”, ha dichiarato Sophie, che ha anche ammesso di essere in attesa dell’anello di fidanzamento. “Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento“, ha ammesso l’ex gieffina.

Alessandro Basciano ha confermato che prima o poi l’anello arriverà e si è detto pronto a costruirsi una vita con la compagna, con cui oggi sembra essere più felice che mai.

L’opinione su Lulù e Manuel

Sophie Codegoni ha rivelato anche la sua opinione sulla recente rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due, come lei e Alessandro, si erano innamorati nella casa del GF Vip, ma la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto. “Non credo che sia successo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo.

C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall’altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare”.