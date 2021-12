Alessandro Basciano: la sorella contro Clarissa e Jessica

La sorella di Alessandro Basciano si è scagliata contro Clarissa e Jessica Selassié.

Nelle ultime ore al GF Vip si è creata qualche tensione tra Alessandro Basciano e le due sorelle Clarissa e Jessica Selassié. Sulla questione è intervenuta Giorgia Nicole, sorella dello stesso Basciano, che ha preso le sue difese.

Clarissa e Jessica contro Alessandro Basciano

Nella casa del GF Vip Jessica Selassié ha affrontato Alessandro Basciano che, dopo aver mostrato interesse per le altre inquiline della casa, ha fatto delle avances anche a lei. La questione ha generato l’ira anche della sorella della principessa, Clarissa Selassié, che ha definito provocatoriamente Basciano come “tizio”.

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria. Così ti sei buttato su di me dicento “è carina e simpatica”, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio.

Mi sono sentita presa in giro”, ha tuonato Jessica, visibilmente offesa con Basciano.

Alessandro Basciano: la sorella

In queste ore Giorgia Nicole, sorella del concorrente, è intervenuta via social prendendo le sue difese. “Cara la mia Clarissa, il Tizio, come lo hai definito tu, mio fratello ha un nome: Alessandro… Di principessa non hai nulla, sei solo una maleducata“, ha scritto la sorella del concorrente rivolgendosi a Clarissa Selassié, e ancora: “Jessica tanto tanto amica e poi lo nomini? A falsonaaa! Lo fai per separare Sophie da Ale.

Questa è la tua strategia. Se non può stare con te nemmeno con lei, giusto?“.

Alessandro Basciano: Jessica contro Sophie

Jessica Selassié nel frattempo non ha nascosto di essere rimasta ferita dal comportamento di Sophie Codegoni nei confronti di Basciano e infatti la giovane principessa ha affrontato la modella affermando: “Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. A parole dici una cosa, ma a fatti fai altro., Direi che è palese: gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava.

Come noi donne percepiamo se un uomo è interessato, lo stesso vale per i maschi e lui l’ha capito, lo sai dal giorno 1 che Alessandro mi interessa”, ha tuonato Jessica.