Alessandro Basciano, lo sfogo della sua ex: “I figli bisogna crescerli”

Clementina Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano, ha scritto un post al vetriolo contro di lui e Sophie Codegoni.

Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano e madre del suo unico figlio, ha scritto uno sfogo via socail che sembra essere indirizzato proprio al fidanzato di Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: lo sfogo dell’ex fidanzata

Di recente Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rilasciato un’intervista in cui hanno ammesso il desiderio di avere presto un figlio insieme.

Forse proprio le dichiarazioni dell’ex gieffino hanno scatenato l’ira della sua ex, Clementina Deriu, che in queste ore si è sfogata via social scrivendo: “E poi parlano di mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio?”, e ancora: “Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”. Lei e Basciano hanno avuto un bambino, Niccolò, nel 2016, e stando a quanto affermato dall’ex gieffino lui e il piccolo sarebbero molto legati.

Basciano replicherà a quelle che sembrano essere delle proprie e vere accuse nei suoi confronti?

La storia con Sophie

Nel frattempo l’ex gieffino si sta godendo la storia d’amore con Sophie Codegoni, sbocciata proprio nella casa del GF Vip. I due hanno confessato di sognare una vita insieme e, presto, una famiglia tutta loro.

“Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia.

Poi c’è anche il suo bambino, perché Alessandro è già papà: dunque abbiamo bisogno di spazio”, ha recentemente dichiarato Sophie Codegoni, mentre il fidanzato ha confermato quanto da lei ammesso. La storia tra i due è destinata a durare?