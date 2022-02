Alessandro Basciano nella bufera: “I problemi alimentari? Sono c***te”

Alessandro Basciano è finito nell'occhio del ciclone per un'affermazione sui disturbi alimentari.

Una vera e propria bufera si è scatenata contro Alessandro Basciano che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha minimizzato sui problemi alimentari.

Alessandro Basciano nella bufera

Nelle ultime ore una vera e propria valanga di critiche si è scatenata contro Alessandro Basciano che, nella casa del GF Vip, stava parlando con Lulù Selassié dei disturbi alimentari di Antonio e ha commesso un terribile scivolone. “Anche io ho problemi.

Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate”, ha affermato Basciano, mentre la principessa etiope gli ha risposto: “Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono ca**te”.

Basciano e le critiche dei conduttori

Nei giorni scorsi Alessandro Basciano era finito nell’occhio del ciclone anche per quanto da lui affermato sul conto di Sophie e Alfonso Signorini e Adriana Volpe lo avevano ripreso in diretta tv.

“Sinceramente quello che vediamo è orrendo. Le parolacce e il modo in cui tratti Sophie quando litighi non è bello per niente. Questa non è un opinione di un singolo ma di molti quindi bisogna farsi un esame di coscienza”, avevano dichiarato il conduttore e l’opinionista, mentre Basciano aveva cercato di difendersi affermando: “Soffro molto lo stress emotivo”. La sua spiegazione non aveva convinto il pubblico tv, e infatti in queste ore molti sono scagliati contro di lui.

Le critiche sui social

In tanti anche sui social stanno rivolgendo le loro feroci critiche a Alessandro Basciano che, al momento, è all’oscuro della questione. In tanti si chiedono se sarà lui uno dei prossimi concorrenti a venire eliminati o se riuscirà a redimersi agli occhi dei telespettatori del programma. Al momento contro di lui si è scatenata una vera e propria bufera sui social, e chissà se durante la prossima diretta del programma Basciano verrà messo difronte al fatto e costretto a scusarsi pubblicamente.