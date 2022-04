Alessandro Basciano pizzicato con Federica Calemme: cosa succede tra i due ex Vipponi?

Alessandro Basciano è stato pizzicato con Federica Calemme mentre si concedono una “passeggiata romantica” a Roma. Il chiacchiericcio è nato in un lampo e in molti si sono chiesti dov’è finita Sophie Codegoni, fidanzata dell’ex tentatore di Temptation Island. La realtà, però, è diversa da quella che sembra.

Cosa ci fanno Alessandro Basciano e Federica Calemme insieme? I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, ma il primo ha iniziato una storia con Sophie Codegoni e la seconda con Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore, però, una paparazzata ha scosso i fan di entrambe le coppie, portandoli a porsi diverse domande.

Si tratta di una passeggiata romantica?

A mettere a segno la paparazzata è stato il settimanale Nuovo, che ha scritto:

“Passeggiata romantica per Federica Calemme e Alessandro Basciano, che succede? La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro, che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica”.

Alessandro e Federica hanno passeggiato insieme per le vie del centro, poi si sono recati all’interno di un bar, dove hanno trascorso un po’ di tempo. Cosa bolle in pentola? Si tratta davvero di una “passeggiata romantica” come sostiene la rivista diretta da Riccardo Signoretti?

La verità di Amedeo Venza

Basciano è in crisi con Sophie e Federica lo è con Gianmaria? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Quest’ultimo, dopo la diffusione della paparazzata, ha dichiarato:

“Foto di tre settimane fa… Erano insieme per lavoro e non erano da soli”.

Alessandro e la Calemme, quindi, si sono incontrati soltanto per motivi di lavoro e, come se non bastasse, non erano soli.

Pertanto, nessuna “passeggiata romantica“: le rispettive relazioni d’amore proseguono a gonfie vele.