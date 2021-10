Alessandro Borghese si sfoga: “Non trovo personale. I giovani non vogliono più fare lo chef”

In una recente intervista Alessandro Borghese ha rivelato di essere a corto di personale per la difficoltà di trovare nuovi giovani collaboratori

In una recente intervista a un noto quotidiano nazionale, Alessandro Borghese ha rivelato di essere alla perenne ricerca di collaboratori, faticando a trovarne sia per la cucina sia per la sala. “Non trovo personale, pochi giovani vogliono ancora fare lo chef”, ha di fatto rivelato il figlio di Barbara Buochet, in un resoconto che riflette peraltro i dati forniti dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Secondo le stime della FIPE, infatti, circa 120 mila lavoratori a tempo indeterminato hanno deciso di cambiare mestiere durante la pandemia da Covid-19. Stufi degli orari logoranti e degli stipendi bassi, molti di loro non sono stati ancora rimpiazzati. Così si sono formati dei vuoti nei settori lavorativi dei cuochi o aiuto-cuochi, fino ai pizzaioli e ai baristi.

Alessandro Borghese: “Fatico a trovare personale”

Alla domanda se fare lo chef non sia più di moda, Alessandro Borghese ha replicato: “Non credo che la figura del cuoco sia in crisi, ma ci si è accorti che non è un lavoro tutto televisione e luccichii.

Si è capito che è faticoso e logorante”. Precisando come oggi sia cambiata la mentalità, lo chef romano ha sottolineato che chi si affaccia ora a questa professione vuole avere maggiori garanzie, stipendi più alti e turni regolamentati.

Con le chiusure determinate dalla pandemia, ha spiegato ancora Borghese, “molte persone hanno avuto la possibilità di stare in famiglia. Così hanno cambiato mestiere per avere più tempo, che oggi è la vera moneta […] Sicuramente bisogna lavorare in modo diverso.

Sta già succedendo: per esempio pre-pandemia io ero aperto sette giorni su sette, adesso cinque. Vorrei tornare a sei”. Il problema vero, sempre secondo il presentatore, sono tuttavia le risorse, non più interessate come prima a trovare un lavoro nel mondo della ristorazione.