Alessandro Borghi diventa papà: la compagna Irene Forti è incinta

Alessandro Borghi diventa papà.

La compagna Irene Forti, al suo fianco dal 2019, è incinta. La lieta novella è stata resa pubblica durante la presentazione del film Le otto montagne, al cinema dal 22 dicembre.

Bebè in arrivo in casa di Alessandro Borghi e Irene Forti. Fino a qualche ora fa, nessuno immaginava che i due stessero per diventare genitori. Poi, quando si sono presentati sul Red Carpet della presentazione del film Le otto montagne, è stato impossibile non notare il grande pancione di lei.

Da sempre estremamente riservati, Alessandro e Irene hanno tenuto nascosta la notizia quasi fino al termine della gravidanza.

Alessandro e Irene: annuncio in grande stile

Borghi e la Forti sono arrivati sul Red Carpet della premier de Le otto montagne con un sorriso raggiante. Sapevano entrambi che avrebbero generato un grande effetto sorpresa. Irene, con un abito nero lungo, sfoggiava un pancione parecchio pronunciato, segno che la gravidanza è agli sgoccioli.

Insomma, un annuncio in grande stile, che ha emozionato tutti i fan.

Quando nascerà il bambino?

Né Alessandro e né tantomeno Irene hanno dato spiegazioni in merito al bambino che stanno aspettando. Pertanto, non sappiamo il sesso e nemmeno quando nascerà. Molto probabilmente, considerando che entrambi sono estremamente riservati, non rilasceranno dichiarazioni sul bebè in arrivo.