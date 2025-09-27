Alessandro Cattelan in Tour: Scopri il Mondo dell'AI con "Benvenuto nell’AI" in Italia

Negli ultimi mesi, Alessandro Cattelan ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione, riflettendo sulle molteplici proposte ricevute da Mediaset. Nel frattempo, ha fatto il suo trionfale ritorno in teatro con Benvenuto nell’AI, uno spettacolo che lo porterà a esibirsi in diverse città italiane, da Milano a Napoli, passando per Bologna e Catania.

Un debutto ricco di ironia

Durante la prima del suo show milanese, Cattelan ha intrattenuto il pubblico con battute sagaci riguardo al Festival di Sanremo, al conduttore Carlo Conti e alla sua manager, Marta Donà. “Sanremo è un vero bagno di sangue”, ha dichiarato Alessandro, paragonando i cinque giorni del festival a un periodo difficile per la televisione. Ha aggiunto: “Conti è così veloce che se sbagli una parola, sei fuori dal palco!” e ha scherzato sulla fortuna di avere Marta Donà al suo fianco, che, secondo lui, garantisce una vittoria a Sanremo ma non lo farebbe mai presentare.

Riflessioni sul mondo della tv

Cattelan ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo a un incontro casuale con Fabio Fazio in Spagna. “Stranamente, a Fazio non piaccio. È curioso che io possa risultare antipatico a qualcuno così garbato.” Queste parole hanno suscitato stupore, considerando la reputazione di Fazio come una persona amichevole con tutti, anche con i più difficili.

Critiche e controversie nel settore

Nonostante le sue affermazioni umoristiche, Cattelan ha anche affrontato argomenti più delicati. Ha parlato di Fabrizio Corona, notando che nonostante non gli piaccia, Corona ha avuto modo di criticarlo diverse volte negli ultimi anni. “Molti nel nostro settore sono politicamente corretti e non dicono mai nulla di scomodo. Io, invece, dico sempre ciò che penso”, ha affermato Cattelan.

Discussioni sulla meritocrazia

Alessandro ha messo in discussione il motivo per cui Corona continui a ricevere offerte di programmi televisivi nonostante i risultati scadenti. “È incredibile come un format possa costare 500.000 euro a puntata eppure ci siano ancora persone che non riescono a fare bene il proprio lavoro”, ha osservato. “È fondamentale che il pubblico si renda conto di chi meriti davvero di stare in prima serata.”

Cattelan ha messo in evidenza che il mondo della televisione è complesso e pieno di sfide, ma la sua passione per la conduzione e l’intrattenimento rimane inalterata. Con un talento indiscutibile e un approccio diretto, il conduttore sembra pronto a continuare a sorprendere il suo pubblico.