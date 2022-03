Alessandro Cattelan: “Mia figlia mi ha fatto la domanda più difficile”

Alessandro Cattela ha svelato alcuni retroscena di Una semplice domanda, il docushow nato da una domanda di sua figlia Nina.

Alessandro Cattelan ha svelato alcuni retroscena sul suo nuovo show, Una semplice domanda, che sarebbe stato ispirato da una domanda di sua figlia Nina.

Alessandro Cattelan: la domanda della figlia

La piccola Nina, figlia di Alessandro Cattelan e di Ludovica Sauer, ha chiesto al celebre conduttore quale fosse il segreto per essere felici.

Da questa domanda della bambina è nata l’idea del format Una semplice domanda, docushow di interviste che Cattelan ha fatto ad alcuni celebri volti del mondo dello spettacolo tra cui Gianluca Vialli, Paolo Sorrentino, Eva Cantarella e moltissimi altri.

Il conduttore 41enne è entusiasta, anche se, intervistato da Grazia, ha confessato di aver fatto alcuni bilanci sulla sua carriera:

“Ho cominciato in maniera incosciente, i primi tempi neanche lo immaginavo come il mio futuro.

Poi, quando ha chiuso Mtv mi sono reso conto che, a 24 anni, quella era la mia unica forma di sostentamento e che non sapevo fare altro, così mi sono impegnato. Oggi provo spesso paure che sono una il contrario dell’altra. Ho paura di non avere successo con quello che faccio ma, appena le cose vanno bene, sento addosso troppa pressione. E’ difficile stare in equilibrio”.

Alessandro Cattelan: l’intervista a Vialli

In queste ore sono emerse alcune delle dichiarazioni rilasciate da Gianluca Vialli a Una semplice domanda, dove l’allenatore sarebbe tornato a parlare del suo rapporto con la malattia e la felicità.

“Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato”, ha dichiarato Vialli.