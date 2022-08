Alessandro Cecchi Paone esce allo scoperto con il fidanzato Simone: pizzicati in barca a Positano.

Alessandro Cecchi Paone è uscito allo scoperto con il fidanzato Simone. Pizzicato in barca dal settimanale Chi durante diversi momenti di passione, il giornalista ha ammesso che non ha nulla da “nascondere“.

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone

L’amore è arrivato anche per Alessandro Cecchi Paone.

Si chiama Simone ed è un ragazzo parecchio più giovane di lui, conosciuto nei mesi scorsi. Il settimanale Chi ha pizzicato i due piccioncini in barca, a Positano, mentre si scambiano qualche coccola. Intercettato dalla rivista di Alfonso Signorini, Alessandro ha ammesso che si tratta di una relazione fresca, ma non ha alcun problema a mostrarsi con lui, tanto che ci sono già state uscite pubbliche.

Le parole di Alessandro su Simone

Cecchi Paone ha dichiarato:

“È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”.

Il “momento bello” a cui fa riferimento Alessandro è proprio quello che lo ritrae in barca, abbracciato a Simone. I due si scambiano anche un bacio passionale, segno che l’attrazione è davvero alle stelle.

Chi è il fidanzato di Cecchi Paone?

Anche se Alessandro Cecchi Paone non ha “niente da nascondere“, le notizie su Simone scarseggiano. Non sappiamo quanti anni abbia e nemmeno quale sia la sua professione. In base alle immagini del settimanale Chi possiamo azzardare un’età inferiore a 30 anni, ma nulla di più.