Alessandro Cecchi Paone interviene su Pio e Amedeo: “Serve subito la legge Zan”

Alessandro Cecchi Paone ha espresso un parere ambivalente sul monologo di Pio e Amedeo, tirando in ballo anche il DDL Zan

Una settimana dopo il chiacchierato sketch su Canale 5, c’è grande attesa per il “Best of” di Pio e Amedeo di questa sera. Venerdì 7 maggio 2021 sarà infatti sicuramente ritrasmesso anche il fatidico siparietto che tanto ha fatto parlare nei giorni scorsi.

Nel mentre Amedeo Grieco ha ribadito di essere pronto a ripetere ogni singola parola vietata in tv. E Alessandro Cecchi Paone ha commentato il duo comico in maniera bilaterale.

Alessandro Cecchi Paone su Pio e Amedeo

Nella sua rubrica “La mia posta” su “Nuovo Tv”, il popolare conduttore ha infatti espresso da una parte un giudizio positivo sui due comici pugliesi. Definendo Felicissima Sera “un prodotto curatissimo nell’immagine e nella scelta degli ospiti”, Cecchi Paone ha infatti parlato di “lavoro autoriale di grande spessore e qualità” nonché di “professionalità televisiva”.

Intervistato però successivamente da Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, il divulgatore scientifico è entrato più nel dettaglio del monologo.

Pio e Amedeo contro Alessandro Cecchi Paone: “Ricch**ne, pezzo di me… come Hitler” Caos sul web https://t.co/f2yE55aH12 — informazione cultura (@infoitcultura) May 2, 2021

“Coi loro insulti a me e soprattutto a chi non si può difendere come so fare io, hanno dimostrato che la legge Zan è indispensabile e va approvata subito”.

Facendo poi riferimento a Fedez a nome dei giovani digitali, il giornalista ha precisato come secondo lui il disegno di legge sia “un grande ombrello da aprire a protezione di tutti coloro che fanno fatica a farsi accettare per come sono”.