Alessandro Cecchi Paone sposa il fidanzato Simone Antolini. I due hanno deciso la data e i testimoni. Ormai è tutto pronto, anche la bellissima location che li vedrà giurarsi amore eterno.

Il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si avvicina. Il giornalista, intervistato dal settimanale Chi, ha svelato tutti i dettagli delle nozze. La data tanto attesa è stata fissata: sabato 22 dicembre 2023. I due piccioncini si giureranno amore eterno nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli.

Cecchi Paone ha raccontato:

“La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina (Navarro, ndr), che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”.