Alessandro Cecchi Paone si sposa: "La nostra sarà una famiglia allargata"

Il prossimo 22 dicembre, Alessandro Cecchi Paone sposerà Simone Antolini, e lui stesso ha svelato alcuni retroscena sul suo giorno più importante.

Alessandro Cecchi Paone: la confessione sul matrimonio

Dopo 2 anni d’amore, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di realizzare il loro sogno e presto convoleranno a nozze. Il conduttore tv ha confessato alcuni retroscena sul giorno delle sue matrimonio e ha svelato che, grazie ad esso, diventerà padre adottivo della figlia del suo fidanzato (che oggi ha 5 anni). Cecchi Paone ha svelato anche perché la sua ex moglie, Cristina Navarro, sarà sua testimone di nozze e ha aggiunto:

“Il nostro è stato un grandissimo amore durato 10 anni e basato su una profonda complicità. Si supera sempre tutto se non c’è inganno e bugia e Cristina è stata la prima a sapere di questo cambiamento del mio mondo interiore. Siamo stati molto male, ma non essendoci stato inganno abbiamo superato insieme quel difficile momento. Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l’avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze dei due vip e si chiedono quali saranno gli importanti ospiti presenti all’evento.