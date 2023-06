Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare della lite avuta con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Al termine del reality honduregno si sono chiariti? Pare che la conduttrice abbia fatto qualche passo indietro.

Alessandro Cecchi Paone sulla lite con Ilary Blasi

Intervistato dal settimanale Mio, Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare della lite avuta con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Durante la puntata dell’8 maggio, la conduttrice ha annunciato lo scoppiamento delle coppie. Il giornalista, in gara con il fidanzato Simone Antolini, ha rifiutato la decisione: “Siamo venuti qui in coppia e giochiamo in coppia. (…) Questo è un gioco al massacro“. A distanza di tempo da quel momento, Alessandro e Ilary si sono chiariti?

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone ha dichiarato:

“Mi è dispiaciuto che Ilary non capisse che aveva a che fare con qualcuno che considera l’amore per il compagno la cosa più importante. Lei pensava che fosse una delle cose che inventano gli autori per far parlare del programma”.

Nonostante tutto, Alessandro e Simone sono stati invitati nello studio dell’Isola dei Famosi e il chiarimento è andato in scena:

“Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: insieme entriamo, insieme usciamo. E infatti così è stato”.

Il gesto di Ilary per Alessandro e Simone

Nonostante la lite, Ilary Blasi si è comportata molto bene con Alessandro e Simone. Cecchi Paone ha anche svelato un gesto fatto dalla conduttrice che lui ha molto apprezzato: ha tutelato la piccola Melissa, figlia del compagno. Ha dichiarato: