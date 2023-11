Alessandro Cisilin: "Perché io e Beatrice Luzzi non siamo tornati insieme"

Alessandro Cisilin, storico ex di Beatrice Luzzi e padre dei suoi due figli, ha rotto il silenzio sui suoi rapporti con l’attuale concorrente del Grande Fratello e ha svelato perché non sono tornati insieme.

Alessandro Cisilin: i rapporti con Beatrice Luzzi

Alessandro Cisilin e Beatrice Luzzi hanno creato insieme la loro splendida famiglia e, pur essendosi separati, continuano a mantenere ottimi rapporti. A DiPiùTv lo stesso ex della Luzzi ha dichiarato di non escludere un futuro ritorno di fiamma ma ha anche sottolineato che, finora, non avrebbero mai pensato di tornare insieme pur continuando a mantenere rapporti pacifici.

“Come mai è finita tra noi? Diciamo che crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, ci ha distolto dalla nostra coppia. Ci siamo persi, e quando ne abbiamo preso consapevolezza abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, ma comunque di continuare a essere uniti nella crescita dei nostri figli. Se abbiamo mai pensato di tornare insieme? Nella vita non si sa mai cosa può succedere. Però non mi sembra una possibilità concreta. Per il momento io e i ragazzi la seguiamo sempre in tv. Siamo molto orgogliosi di lei e non capiamo come mai la sua bontà d’animo non arrivi agli altri inquilini. Però Beatrice è una persona forte, è davvero una donna speciale e lo sta dimostrando”, ha affermato. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata di Beatrice e in tanti hanno mostrato il loro apprezzamento verso il suo ex.