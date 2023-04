Alessandro Cristian Locatelli è morto in un incidente in moto, dopo essere andato a salutare la fidanzata.

Alessandro Cristian Locatelli è morto lunedì 3 aprile in un incidente in moto avvenuto poco distante dalla sua abitazione, a soli 21 anni.

Alessandro Cristian Locatelli, chi era il 21enne morto in moto

Alessandro Cristian Locatelli è morto ieri, lunedì 3 aprile, in un incidente in modo avvenuto poco distante dalla sua abitazione. Il 21enne stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro e dopo essere passato a salutare la sua fidanzata. Intorno alle 17.30 si è schiantato contro un albero in Viale Italia a Levate, in provincia di Bergamo. Alessandro Cristian Locatelli aveva solo 21 anni, era andato a Curno, ma da alcuni anni viveva a Levate. Si era diplomato all’Istituto Tecnico Industriale di Bergamo, poi si era iscritto all’università, alla facoltà di ingegneria, ma durante la pandemia aveva interrotto gli studi. Aveva trovato lavoro come operaio in una fabbrica di Pontirolo Nuovo.

Alessandro Cristian Locatelli: i funerali a Curno

A circa 200 metri da casa, dove lo aspettavano i genitori e la sorella, Alessandro si è schiantato contro un albero con la sua moto e purtroppo è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo dell’incidente, il giovane aveva tentato un sorpasso, ma trovandosi di fronte un’auto ha sterzato all’ultimo, ha perso il controllo ed è finito contro l’albero. Al momento il suo corpo è stato ricomposto nella parrocchia di Levate, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si celebreranno mercoledì 5 aprile, alle ore 15, nella chiesa di Curno.