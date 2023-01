Home > Video > Alessandro Di Battista: "Prendono una liquidazione da 43.000€ e attaccano i... Alessandro Di Battista: "Prendono una liquidazione da 43.000€ e attaccano il Reddito di cittadinanza"

Alessandro Di Battista si scaglia contro il governo: "Privilegi indegni per i politici, allucinanti costi dovuti alla corruzione, ponte sullo Stretto fantasma che ci è già costato 1,3 miliardi di euro, centinaia di milioni di euro in armi inviate a Kiev e zero proposte di negoziato, guerra in Afghanistan combattuta e persa costata ai contribuenti italiani quasi 9 miliardi di euro. Tutto questo viene dimenticato. In cambio la crociata viene fatta solo contro il Reddito di Cittadinanza. Tutto questo è vigliacco!".