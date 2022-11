Alessandro Gassman contro Enrico Montesano e la maglietta della X Mas

"L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi", ha commentato l'attore.

Non si placano gli echi lasciati dalla vicenda di Enrico Montesano, squalificato da Ballando con le stelle dopo aver indossato una maglietta della X Flottiglia Mas durante le prove del programma Rai.

La Rai contro la maglietta della X Mas di Enrico Montesano: “Rievoca una delle pagine più buie della nostra storia”

Il comunicato diffuso da viale Mazzini ha definito “inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”. Enrico Montesano, per tutelarsi contro la Rai, ha intanto assunto un avvocato.

Il commento di Alessandro Gassman: “L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi”

Diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto dire la loro su quanto accaduto. “L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi”, ha commentato Alessandro Gassman.

Enrico Mentana ha invece dialogato con Selvaggia Lucarelli, giudice del talent, che ha per prima pubblicato sui social le foto di Enrico Montesano con la maglietta della X Flottiglia Mas.

“Io ho ricevuto segnalazioni ieri in puntata quando ormai l’esibizione di Montesano era stata votata. Ho scelto poi di verificare e pubblicare la mattina dopo. Segnalo anche che c’erano alcuni tweet che ne parlavano durante la diretta“, ha scritto Lucarelli sotto il post di Mentana.

“Selvaggia grazie, hai fatto bene a segnalarlo, ma converrai che non se ne era praticamente accorto nessuno. E soprattutto appare stupefacente – anche se non credo che qualcuno ci abbia marciato – che tutto questo sia sfuggito per almeno tre giorni a tutti“, ha risposto il direttore del Tg di La7.