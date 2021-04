Alessandro Gassmann denuncia il vicino alla polizia: “Ho fatto il mio dovere”

Da vero difensore delle norme anti-assembramento, Alessandro Gassmann ha mandato la polizia dal suo vicino di casa: il gesto dell'attore che divide i fan

Alessandro Gassmann è uno degli attori italiani maggiormente presenti e apprezzati sia sul piccolo che sul grande schermo. Di recente, tuttavia, il popolare artista ha compiuto un gesto che ha letteralmente diviso la platea dei suoi fan. Su Twitter si è infatti vantato di aver chiamato le forze dell’ordine per denunciare un vicino di casa che a suo dire stava facendo una festa.

In pieno clima pandemico, Gassmann ha di fatto pensato di far valere per filo e per segno le direttive anti-assembramento, come precisato nel suo tweet:

… sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino ,inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2021

Pur avendo a disposizione diverse possibilità, come da lui stesso scritto, Alessandro ha infine dunque optato per quella di chiamare la polizia.

Lo ha del resto affermato esplicitamente pochi minuti dopo, in coda al primo tweet, dove ha precisato: “Fatto il mio dovere. Fiero”. Il ruolo da paladino delle regole anti-Covid di Alessandro Gassmann non è però stato apprezzato da molti utenti social, che hanno manifestato apertamente il proprio disappunto verso il comportamento delatore dell’attore.