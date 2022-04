Alessandro Greco, ospite nel salotto di Serena Bortone, ha parlato del suo matrimonio con Beatrice Bocci e della loro decisione importante.

Alessandro Greco, ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato del suo matrimonio con Beatrice Bocci, raccontando della loro decisione di scegliere un percorso di castità.

Alessandro Greco torna in televisione

Alessandro Greco è pronto per il suo ritorno in televisione, sulla Rai, con la nuova avventura di Cook40.

Un appuntamento per il sabato, con ben 12 puntate, dedicate ai tutoriale e alle gare di cucina. Una nuova sfida accettata dal conduttore con grande entusiasmo. Alessandro Greco è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. “È un programma di cucina in cui in 40 min si può fare un intero menù. Il tutto contornato da allegria, giochi e spensieratezza” ha spiegato, per poi parlare del suo matrimonio e della sua scelta importante.

Alessandro Greco: “Con mia moglie abbiamo scelto di vivere in castità”

Alessandro Greco ha parlato del suo matrimonio con l’ex miss Italia Beatrice Bocci, svelando il percorso che hanno scelto di intraprendere. “Abbiamo scelto di vivere nella castità. Ci siamo sposati nel 2008, dopo 2 figli, abbiamo preso questa decisione. Non c’è un perchè, è un cammino” ha spiegato il conduttore. “Da anni abbiamo preso questa decisione, che ci ha portati a viverci più intensamente. Ora peso di più le parole, do valore agli abbracci e alle carezze, più di prima” ha commentato Beatrice Bocci.