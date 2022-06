Lui è a casa e sua madre alle battute finale de l'Isola, Alessandro Iannoni ne approfitta e svela un mondo: “A casa mamma è inflessibile”

Al settimanale Oggi il figlio di Carmen Di Pietro reduce dall’Isola dei Famosi rivela spaccati di vita fra comicità e rigore, Alessandro Iannoni: “A casa mamma è inflessibile”. E ancora: “È un po’ matta ma non la cambi. Ed è parecchio apprensiva, non lo fa apposta.

Lei esige che io e mia sorella Carmelina ci si alzi entro le sei anche sabato e domenica se no diventa una iena”.

La mamma inflessibile di Alessandro Iannoni

Poi il racconto di Alessandro assume toni quasi “da benevola caserma”: Ci spalanca le finestre, anche in inverno, ci strappa le coperte e strilla: ‘Qui non voglio bamboccioni’”. Il racconto di Alessandro sta a metà fra tenerezza e pazienza, ma in casa c’è chi pare essere meno accondiscendente di lui: “Mia sorella si ribella.

Io ci sono abituato, non le patisco. Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perché è convinta che sia la migliore, la più utile per noi. Mi fido di lei, so che lo fa in buona fede”.

“Pranzo alle 11.30 e cena alla 17.30”

E proprio in tema di orari Carmen Di Pietro sarebbe eccessivamente fiscale: “Il pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile.

Cucino sempre io perché mamma è un disastro. Fa bollire la pasta e ci versa sopra la passata di pomodoro dalla bottiglia. Sul cellulare ci siamo ribellati. Lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo”. Poi la chiosa: “Le pulizie della casa, invece, le facciamo insieme perché se io le alzo tappeti e mobili, pulisce più velocemente. Per fortuna non devo più accompagnarla a fare la spesa”.