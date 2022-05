Secondo indiscrezioni Alessandro Iannoni potrebbe rinunciare all'Isola dei Famosi ora che lo show è stato prolungato.

Il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, è senza dubbio uno dei personaggi di punta di questa edizione dell’Isola dei Famosi ma, secondo indiscrezioni, potrebbe presto lasciare il programma.

Alessandro Iannoni rinuncia all’Isola dei Famosi?

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha saputo conquistare il pubblico dell’Isola dei Famosi ma, secondo indiscrezioni, ora che il programma sarà prolungato fino al 27 giugno potrebbe non restare tra i concorrenti in gara.

Come è stato per il GF Vip infatti sembra che i naufraghi di questa nuova edizione dello show non saranno costretti a pagare una penale se decideranno di lasciare lo show nei tempi previsti dal contratto e in tanti sono impazienti di sapere chi di loro resterà anche dopo il prolungamento. Al momento sulla questione tutto tace e, secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Iannoni non avrebbe ancora firmato il suo contratto.

L’esperta di gossip ha fatto sapere anche che un amico del naufrago si sarebbe recato in Honduras per convincerlo a restare fino alla fine dello show, ma la notizia al momento non ha ricevuto conferma e in tanti sono impazienti di saperne di più.

Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi

Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi Alessandro Iannoni è riuscito a conquistare il pubblico televisivo con i suoi modi schietti e sinceri e sono in molti a considerarlo uno dei volti di punta di questa nuova stagione dello show.

Al momento non è dato sapere se il figlio di Carmen Di Pietro resterà fino alla finalissima del programma ora che è stato prolungato, ma sono in tanti a sperare per il sì.