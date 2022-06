Alessandro Iannoni ha rifiutato Uomini e Donne: l'indiscrezione delude i fan che speravano di vederlo sul trono.

Alessandro Iannoni sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne? Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il figlio di Carmen Di Pietro ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi per un motivo ben preciso.

Anche se i fan ci speravano tanto, sembra che Alessandro Iannoni non sarà seduto sul trono di Uomini e Donne. Secondo un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il figlio di Carmen Di Pietro ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi. Il motivo è lo stesso che l’ha spinto a lasciare L’Isola dei Famosi e a non accettare il prolungamento del reality.

Venza, via Instagram, ha dichiarato:

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, Iannoni avrebbe rifiutato Uomini e Donne perché non ha nessuna intenzione di rallentare il suo percorso universitario.

Prima dell’indiscrezione lanciata da Venza, Alessandro si era così espresso in merito a Uomini e Donne:

“Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto ‘Perché non vai a fare il tronista?'”.