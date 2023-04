Alessandro Marangoni porta Rossini nel mondo con Icma Awards

Roma, 24 apr. (askanews) – Alessandro Marangoni ha aperto la serata degli International Classical Music Awards 2023, in Polonia, sulle note di Chopin, in omaggio al compositore di casa. La cerimonia a Breslavia però ha visto assegnare al pianista 42enne il premio Special Achievement per il suo monumentale lavoro su Gioachino Rossini.

Marangoni è un pianista di ricerca, virtuoso della tastiera e devoto a repertori rari fin da giovanissimo.

Il premio gli è stato assegnato – unico italiano a fianco di Antonio Pappano con l’Orchestra di Santa Cecilia – per l’esecuzione integrale dei Péchés de Vieillesse, il corpus di opere che Rossini, abbandonata l’opera lirica e i palcoscenici, compose nei suoi anni cosiddetti del ‘silenzio’ a Parigi. Non solo: nei 13 album incisi da Marangoni ci sono anche 20 inediti rossiniani ritrovati dall’artista fra collezioni private e Fondazione Rossini a Pesaro in quello che lui stesso definisce “un irresistibile viaggio alla fonte”, con l’amicizia e la collaborazione di grandi studiosi del pesarese come Alberto Zedda, Bruno Cagli o Philip Gossett.

La serata di Breslavia è stata occasione di incoraggiamento per l’artista, nelle sue parole, “per proseguire sulla strada che ho intrapreso e per continuare a mettermi al servizio della musica per donare qualcosa di bello e anche di nuovo a tutti, in particolare al pubblico che mi segue con affetto da anni”.