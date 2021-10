Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici: "Ho fatto quel che sentivo e l'Ordine ha fatto quel che doveva fare sulla base delle normative vigenti”

Alessandro Meluzzi è stato sospeso dall’Ordine dei Medici: lo psichiatra ed ospite televisivo seriale non ha effettuato la vaccinazione contro il Covid e in merito ha ammesso di aver fatto una “scelta consapevole”.

Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici: il provvedimento come “atto dovuto”

Insomma, il provvedimento nei confronti del professor Meluzzi tutto appare, meno che un fulmine a ciel sereno. La conferma dell’esecutività del provvedimento è stata data dallo stesso Meluzzi ad Adnkronos con una serie di dichiarazioni che motivano stoicamente anche le circostanze in cui il provvedimento è maturato.

Le parole di Meluzzi dopo che è stato sospeso dall’Ordine dei Medici: “La scelta di non vaccinarmi è stata consapevole”

Ha detto infatti Meluzzi, che in tema di coronavirus ha sempre avuto posizioni molto “border line”: “Ho fatto una scelta consapevole: quella di non vaccinarmi.

Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti”. Poi la chiave etica della faccenda secondo il Meluzzi-pensiero: “D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”.

Sospeso dall’Ordine dei Medici, Alessandro Meluzzi non ci ripensa: “Vaccino? Non ho cambiato certo idea”

Ovviamente non poteva mancare la domanda che mette l’accento sul focus dell’intera vicenda, quella cioè se Meluzzi, specie dopo il provvedimento, abbia cambiato opinione in tema di vaccinazione anti Covid: “Assolutamente no, per il momento me ne guardo, le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo modificate ad oggi”.