Alessandro Miressi vince l’oro ai Mondiali nei 100 stile libero in vasca corta

Ad Abu Dhabi trionfo azzurro con l'oro d Alessandro Miressi nei 100 stile libero ai Mondiali di vasca corta. Argento per Martinenghi nei 50 rana.

Alessandro Miressi stravince ottenendo un record italiano e sfiorando quello del mondo: l’azzurro ha ottenuto la medaglia d’oro nei 100 stile libero ai Mondiali di vasca corta.

Miressi è campione del mondo e conquista un nuovo record italiano con il tempo di 45″57.

Emozionante la rimonta finale, intrapresa con energia ed entusiasmo. Al secondo posto si è posizionato lo statunitense Held con 45″63, terzo posto per il canadese Liendo Edwards con 45″82.

Non si fermano i meritati complimenti per il campione torinese, Alessandro Miressi. Non altrettanto soddisfatto, invece, Gregorio Paltrinieri, che nella prova dei 1500 stile libero non è riuscito a conquistare il podio e si è fermato al quarto posto.

“Non riuscivo proprio a spingere, mi sentivo morto”, è stato il suo commento.

Non solo l’oro di Miressi: Nicolò Martinenghi vince la medaglia d’argento, andando a 2 centesimi dall’oro (ottenuto dall’americano Fink, con il tempo di 25.53).

Con la medaglia nella finale dei 50 rana, per Martinenghi è il secondo argento individuale dopo quello nei 100.