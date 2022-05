Nel suo intervento a Cartabianca Alessandro Orsini elogia Giuseppe Conte e lo mette al pari di Emmanuel Macron: “È un illuminato”

Alessandro Orsini elogia Giuseppe Conte: “È un illuminato”. Ospite in trasmissione ma in blocco registrato da Bianca Berliguer l’esperto ha indicato nel leader pentastellato una figura chiave della crisi europea e della guerra della Russia all’Ucraina. Il concetto espresso da Alessandro Orsini, che era impegnato in un evento e che ha registrato il suo blocco di intervento a Cartabianca a parte è quello per cui ci sono due leader in Europa che nella guerra hanno imboccato la rotta giusta: da un lato il presidente francese Emmanuel Macron e dall’altro il leader del M5s Giuseppe Conte.

Alessandro Orsini elogia Giuseppe Conte

Orsini ha analizzato il contenuto delle dichiarazioni di Emmanuel Macron dopo il colloquio con Vladimir Putin. La linea di Macron è nota: in sede di una auspicabile trattativa di pace la Russia non andrà umiliata. Ed Alessandro Orsini, che sembra avere grande stima di Macron, ha definito le parole del presidente francese come “impropriamente anti americane”.

“Conte e Macron uomini illuminati”

“Quello è una sorta di messaggio a Putin.

Quando parla Macron io mi sento rincuorato e ripongo le mie speranze in lui”. E ancora: “Ripongo in Europa la mia speranza in lui e in Italia in Giuseppe Conte. Gli uomini più illuminati che abbiamo sono Conte in Italia e Macron in Europa”. Orsini ha poi precisato, dopo l’elogio al presidente M5s di nuovo che non ha intenzione alcuna di entrare in politica e che “se Letta dovesse spostarsi sulla posizione di Conte” lo sosterrebbe.