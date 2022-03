Alessandro Plateroti è il nuovo direttore di Notizie.it

Contents Media, business unit della global tech company Contents, dà il benvenuto al giornalista Alessandro Plateroti, nuovo direttore responsabile di Notizie.it, leader nell’informazione tempestiva, accurata e gratuita in ogni parte del mondo.

Per trent’anni giornalista del Sole24Ore, di cui dieci come corrispondente da New York, il curriculum di Alessandro Plateroti lo precede. Per questo Contents Media lo ha voluto fortemente nel team di Notizie.it in qualità di Direttore Responsabile, per la sua forte e solida esperienza sul campo e lo sguardo lungimirante verso le nuove sfide del settore.

In carica dal 7 marzo 2022, il giornalista intraprende questa nuova sfida con l’obiettivo di dare un nuovo impulso editoriale ad un sito che ad oggi è internazionalmente riconosciuto tra i punti di riferimento web, con oltre 1 milione di interazioni al giorno.

Con la sua esperienza giornalistica pluriennale alla guida di uno dei più importanti quotidiani d’Italia, Plateroti supervisionerà i team editoriali e creativi di Notizie.it in tutte le fasi della produzione delle notizie, dalla ricostruzione dei fatti alla verifica delle fonti, garantendo le caratteristiche che da sempre identificano e distinguono Notizie.it nel vasto panorama dei newsmagazine on line: dare notizie vere, basate sui fatti reali, verificate, chiare e comprensibili per tutti e per questo semplici da condividere con la propria community.

I valori alla base di Notizie.it, infatti, gli sono valsi la certificazione firmata NewsGuard, l’organismo internazionale che certifica i siti internet che riportano notizie veritiere e controllate con l’obiettivo di garantire all’utenza un’informazione sicura. Con uno tra gli score più alti al mondo, Notizie.it è stato uno dei primi giornali in Italia a conseguire questo risultato così importante.

“E’ con grande entusiasmo che ho raccolto e accettato la sfida di guidare e dare un nuovo impulso all’attività editoriale di Notizie.it”, afferma Alessandro Plateroti.

“Dopo oltre 30 anni di esperienza giornalistica in Italia e all’estero, e grazie all’apporto di un team di alto profilo con cui lavorare, sono certo di poter contribuire alla crescita qualitativa e finanziaria del gruppo Contents e alla conquista di nuovi lettori e spazi di mercato. L’integrazione delle competenze nell’editoria tradizionale con quelle nei new digital media sarà il punto di forza di un nuovo modo di fare informazione”

Alessandro Plateroti si è laureato in Scienze Politiche.

Da sempre appassionato di tematiche economico-finanziarie, approfondisce i suoi studi in materia con corsi e specializzazioni in Inghilterra e in America. Nel 1992 si trasferisce a New York, assumendo il ruolo di corrispondente del Sole 24 Ore fino al 2003. Vive in prima persona il tragico evento dell’attacco alle Torri Gemelle, ed è uno dei primi giornalisti a dare la notizia. Tornato in Italia, diventa prima caporedattore delle pagine di Finanza, Mercati e Economia Italiana del quotidiano, e poi vice-direttore nel 2009. Dal 2013 ha assunto anche la guida dell’area news e web tv del sito.

“Tramite Notizie.it parliamo a milioni di lettori tutti i giorni e sentiamo in pieno la responsabilità che abbiamo verso di loro: gestiamo un mezzo potentissimo e ne siamo pienamente consci”, afferma Mario Marzullo, COO e Managing Director di Contents Media. “Per questo motivo abbiamo deciso di affidare la direzione del nostro quotidiano online di maggior successo ad un professionista come Alessandro Plateroti, per dare al nostro lettorato allargato un servizio ancora più accurato, trattando maggiormente temi economici e politici, nazionali e internazionali per aiutarci ad interpretare ciò che accade nel mondo. Il suo ingresso è essenziale, inoltre, per consolidare ancora di più l’autorevolezza della testata, a beneficio di un modello di business su cui, ad oggi, si basano i ricavi dell’editoria online, ovvero la pubblicità. Grazie al suo prezioso contributo, potremmo pensare ad una nuova strategia di posizionamento, con revenue stream legati a contenuti super premium. Alessandro, che si inserirà in un contesto redazionale già ben avviato, è il prosieguo perfetto per portare avanti il percorso intrapreso da 4 anni a questa parte.”

Edito da Contents S.p.A. dal 2017, Notizie.it è un sito internet nato nel 1997 e diventato testata editoriale registrata nel 2018. Da allora è uno dei punti di riferimento dell’informazione in Italia, grazie ad una produzione costante di contenuti testuali, fotografici, audio e video alla portata di tutti, raggiungibili gratuitamente in ogni parte del mondo e caratterizzati da un’altissima qualità e tempestività. Notizie.it è il luogo in cui convergono informazioni dei più diversi argomenti, dall’ economia alla politica, dal calcio alla cucina, dallo spettacolo al costume, con molta attenzione all’attualità e alla rilevanza rispetto all’agenda internazionale. Notizie.it è un quotidiano nativo digitale con una forte presenza sui social network, quali Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Anche grazie al lavoro quotidiano di adattamento dei contenuti per le diverse piattaforme di distribuzione Notizie.it ha una reach di oltre 4 milioni di persone al giorno ed è riuscito ad incuriosire e appassionare anche un pubblico più giovane. Notizie.it, inoltre, ha partnership commerciali ed editoriali con le più grandi realtà digital tra cui Yahoo, Microsoft, Facebook, Amazon e Google. Aiuta le aziende a raggiungere un pubblico eterogeneo tramite attività di branded content e digital pr, con metriche e kpi certificati. Notizie.it fa parte dal 2020 del sistema Newsonline, la concessionaria di pubblicità costituita da Italiaonline S.p.A. e dedicata alla raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche digitali native.