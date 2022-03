Il primo editoriale di Alessandro Plateroti in qualità di direttore di Notizie.it.

L’informazione è una commodities, soprattutto nell’era del web. Ma la notizia che cos’è? La Notizia (con la maiuscola) è qualcosa di diverso: è un fatto indiscutibile e unico, un evento soggettivo o collettivo raccontato in modo diretto, semplice ma preciso, puntuale ma sempre aperto all’ arricchimento e al contributo collettivo.

Le informazioni possono essere buone o cattive, vere o false, di destra o di sinistra: le Notizie no, le Notizie sono solo quello che sono. Le Notizie sono tutto ciò che non sappiamo e che abbiamo invece il diritto di apprendere e capire senza barriere tecniche o culturali, senza troppe mediazioni arbitrariamente imposte. È per questa ragione che ho accolto con piacere e orgoglio l’offerta di assumere la direzione di Notizie.it: è il mio modo di dire “just do it”.

Ringrazio quindi l’editore Contents Media per la sfida che mi ha permesso di lanciare: una sfida che non sarebbe mai stata possibile senza gli oltre 35 anni di lavoro con Il Sole24Ore, sia in Italia che all’estero, da semplice redattore fino a Vicedirettore. La direzione di Notizie.it e il ruolo di Editorialista del Sole24Ore hanno forme diverse, ma hanno dentro lo stesso Dna. Grazie per la fiducia.