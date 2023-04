Alessandro Preziosi ha una nuova fiamma: è una famosa designer

Alessandro Preziosi è stato avvistato in compagnia della sua nuova fiamma. Ecco di chi si tratta.

Alessandro Preziosi è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Delfina Delletrez Fendi, nota designer di gioielli appartenente alla famiglia Fendi e che in passato è stata legata con Claudio Santamaria (a sua volta ex dell’ex di Preziosi, Vittoria Puccini).

Alessandro Preziosi ha una nuova fiamma

L’attore Alessandro Preziosi è stato avvistato per le vie del centro di Roma in compagnia di Delfina Delletrez Fendi, famosa designer di gioielli ed erede della famiglia Fendi. I due avrebbero iniziato a frequentarsi da poco e, casualmente, Delfina ha avuto una figlia insieme all’attore Claudio Santamaria, che a sua volta è stato con Vittoria Puccini, madre di Elena, avuta proprio insieme a Preziosi.

Al momento non è dato sapere esattamente quando abbia avuto inizio la storia tra i due né come si siano conosciuti e in tanti, tra i fan, sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare.

Alessandro Preziosi ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo, ma è noto che sia padre di due figli: Andrea Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito, e Elena. Dopo la separazione da Vittoria Puccini l’attore è stato al centro di numerosi gossip in merito alle sue conquiste vere o presunte, ma oggi finalmente sembra aver ritrovato la serenità.