Alessandro Radaelli, chi è l’uomo scomparso nel Lago di Garda

Alessandro Radaelli sembra scomparso nel nulla nel Lago di Garda. Si era tuffato dalla barca durante una gita con la famiglia, ma non è più riemerso.

Alessandro Radaelli era insieme alla sua famiglia, per una gita in barca sul Lago di Garda, quando ha deciso di tuffarsi e non è più riemerso. Le ricerche sono in corso, ma sembra essere svanito nel nulla.

Alessandro Radaelli, l’uomo scomparso nel Lago di Garda

I sommozzatori continuano a cercarlo, ma Alessandro Radaelli sembra essere sparito nel nulla. Lo scorso 17 luglio, intorno alle 15.30, si è tuffato dalla barca durante una gita in famiglia, ma non è più riemerso dall’acqua. Con il passare del tempo le possibilità di trovarlo vivo purtroppo diminuiscono sempre di più. La tragedia è avvenuta all’altezza di Rovoltella, frazione di Desenzano del Garda, nel Bresciano, davanti alla moglie Sabrina e ai figli di cinque anni e sei mesi.

Cosa possa essere accaduto per il momento rimane un mistero e nonostante l’allarme sia stato lanciato subito il corpo non si è ancora trovato. Tra le prime ipotesi quella che l’uomo possa essersi sentito male una volta tuffato in acqua e che non sia stato in grado di tornare a galla.

Chi è Alessandro Radaelli

Alessandro Radaelli è un uomo di 41 anni, cresciuto a Lecco, che vive da anni a Peschiera del Garda e ama moltissimo andare in barca con la sua famiglia, come aveva fatto la scorsa domenica, quando si sono perse le sue tracce.

Poco prima del tuffo e della scomparsa, aveva condiviso su Facebook alcune foto con la famiglia. Tutti si stanno chiedendo cosa possa essere accaduto. Radaelli è molto conosciuto, lavora come responsabile di produzione in importanti aziende del territorio e fa il dj per passione.