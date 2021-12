Alessandro Sallusti ha spiegato per quale motivo Roberto Speranza, ministro della Salute, gode della protezione di Sergio Mattarella, nonostante le bugie

Alessandro Sallusti: “Ecco perché Speranza gode della protezione di Mattarella”

Alessandro Sallusti, su Libero, ha parlato del ministro della Salute, Roberto Speranza, e della protezione offerta dal presidente Mattarella. Speranza ha mentito ai magistrati di Bergamo, che lo hanno interrogato su quello che è accaduto nei primi mesi della pandemia, soprattutto per quanto riguarda la mancata attuazione del piano pandemico. Francesco Zambon, referente italiano dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha definito in un rapporto ufficiale “caotica, improvvisata e creativa” la gestione dell’emergenza da parte del governo.

Lo ha svelato il quotidiano “Il Domani”, riportando una frase del procuratore capo di Bergamo. “Il ministro Speranza non ha raccontato cose veritiere, anche questo dovremmo valutare” ha dichiarato Antonio Chiappani.

Alessandro Sallusti: perché Speranza non è stato licenziato?

Il governo Conte, all’inizio del 2020, aveva dichiarato di essere pronto a gestire l’emergenza, ma in realtà non era così. “Gli italiani possono stare tranquilli perché il mio governo è pronto ad affrontare l’emergenza” aveva dichiarato il premier nella trasmissione di Lilli Gruber.

Tutto il contrario di quello che è emerso successivamente. E in fatti dopo poco è accaduto quello che ormai sappiamo, tra focolai e morti. La gestione dell’emergenza di Speranza e Arcuri non è andata bene, come ha spiegato Sallusti, ma ad essere licenziato e sostituito è stato solo Arcuri. Mario Draghi, quando è arrivato a Palazzo Chigi, lo ha sostituito con il generale Figliuolo, ma non ha licenziato Speranza, nonostante tutto. Per quale motivo il ministro della Salute gode di questa protezione?

Alessandro Sallusti: Roberto Speranza resterà al suo posto

Nonostante tutto quello che è emerso riguardo il ministro della Salute, nonostante tutte le sue bugie, Roberto Speranza continua a tenersi stretto il suo ruolo importante nel governo, probabilmente non per merito ma per protezione, come ha sottolineato Sallusti. Il ministro gode della protezione del presidente Sergio Mattarella, che apprezza la sua compostezza. Salvini e la Meloni, invece, gradirebbero le sue dimissioni. Anche se, dopo le sue bugie, sarà difficile avere fiducia in lui, il ministro della Salute non perderà il suo posto, almeno fino a quando ci saranno Mattarella e Draghi.