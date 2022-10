Alessandro Tersigni: “Ecco quando lascerò Il paradiso delle signore”

Alessandro Tersigni interpreta Vittorio Conti, il personaggio più longevo della serie, presenta dalla prima puntata, che ha ancora molto da dire...

Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, è il personaggio più longevo della fiction Il paradiso delle signore, presente dalla prima puntata, e l’anello di congiunzione tra le prime due stagioni, andate in onda in prima serata, e quelle successive, trasmesse nella fascia pomeridiana.

I complimenti di Alessandro Tersigni allo staff de Il paradiso delle signore

A detta di Alessandro Tersigni, che si è complimentato con tutto lo staff per il set, curato nei minimi dettagli, il cast, formato da giovani attori con una grande passione, rappresenta una vera e propria famiglia basata su rispetto e professionalità, che però non manca di ridere, scherzare e aiutarsi, quando serve.

“Lasciare la fiction? Quando non avrò più niente da dire”

Più volte nei sette anni di vita della fiction si è parlato di un possibile addio di Alessandro Tersigni per dedicarsi ad altri progetti. Al settimanale Mio, il diretto interessato ha commentato che “il pensiero di provare a immedesimarsi in altri personaggi c’è stato. Vittorio e Il paradiso delle signore, però, hanno davvero tanto da raccontare. Di conseguenza, perché dovrei lasciare un luogo in cui sto bene, mi diverto e c’è passione? Quando non avrò più niente da dare a Vittorio, allora lo saluterò con grazia e benevolenza”.

Tersigni sarà quindi pronto ad abbandonare davvero Il paradiso delle signore quando Conti non avrà più nulla da dire. Lo continueremo quindi a vedere nella settima stagione, durante la quale, dopo la rottura con la moglie Marta Guarnieri, scappata in America, stringerà un pericoloso legame con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, nipote acquisita della contessa Adelaide.