Alessandro Vicinanza in ospedale: paura per il fidanzato di Ida Platano

Alessandro Vicinanza in ospedale: come sta il fidanzato di Ida Platano?

Preoccupazione tra i fan di Alessandro Vicinanza. Il fidanzato di Ida Platano è finito in ospedale e la sua foto con tanto di flebo al braccio ha gettato i seguaci nel panico. Come sta l’ex cavaliere?

Alessandro Vicinanza in ospedale

Alessandro Vicinanza, fidanzato di Ida Platano, ha vissuto ore complicate. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram una foto in cui si mostrava in ospedale, con tanto di flebo al braccio. I fan sono andati subito nel panico, fino a quando lui non è tornato sui social per aggiornarli sulle sue condizioni di salute.

Cosa è successo ad Alessandro Vicinanza?

Vicinanza, via social, ha esclamato: “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto“. Questa breve battuta, collegata alla foto in ospedale, ha allarmato i fan. Qualcuno ha addirittura chiesto sue notizie alla fidanzata Ida. A questo punto, Alessandro è tornato online, chiarendo che non gli è successo niente di grave.

Le prime parole di Alessandro dopo il ricovero in ospedale

Alessandro, dopo il ricovero in ospedale, ha dichiarato:

“Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”.

Vicinanza non è entrato nei dettagli, ma ha ammesso di avere un “cuore un po’ ballerino“. Nel frattempo, la Platano non ha parlato del ricovero in ospedale del fidanzato.