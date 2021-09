Alessandro Zan: “A Mykonos ho visto un deputato della Lega contrario al ddl che baciava un uomo”

"Ho visto un deputato della Lega mentre baciava un uomo, ma è contrario al Ddl", queste le parole del promotore del disegno di legge Alessandro Zan.

“In vacanza a Mykonos ho incontrato un deputato della Lega, del quale mi ricordo cartelli particolarmente aggressivi contro la legge Zan. Stava baciando un uomo“. È con queste parole che il parlamentare Alessandro Zan sottolinea a La Repubblica come buona parte della politica italiana viva in uno stato di costante ipocrisia.

Zan: “Ho visto un deputato della Lega mentre baciava un uomo”

“Oggi – ha detto ancora Zan – tra Camera e Senato ci sono 945 parlamentari. Quelli apertamente gay e lesbiche sono quattro: Ivan Scalfarotto, Tommaso Cerno, Barbara Masini e io“.“È statisticamente impossibile – ha aggiunto – che siamo solo noi quattro e io so per certo che ci sono parlamentari gay in Forza Italia e in Fratelli d’Italia”.

Il deputato del Pd porta avanti dunque con convinzione il propro disegno di legge contro l’omotransfobia e promette che non appena il Senato riaprirà dopo la sosta estiva farà di tutto affinchè la misura possa passare.

Il lavoro non sarà sicuramente facile, visti soprattutto gli oltre 1000 emendamenti presentati dai partiti politici contrari alla misura. Si tratta in particolar modo di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con anche Italia Viva che dopo aver fatto passare il disegno di legge alla Camera, al Senato chiede che venga modificato.